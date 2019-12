Bogusław Chrabota: Kagańcówka uderzy w Andrzeja Dudę

Z perspektywy logiki wyborczej powinno być już tylko spokojniej. Po kontrowersyjnym i oprotestowanym przez opozycję wyborze i zaprzysiężeniu byłych posłów Pawłowicz i Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego miała zapanować polityka miłości. Ułatwiłoby to bez wątpienia Prawu i Sprawiedliwości kupienie sobie neutralnego centrum potrzebnego do reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy. A jednak nie. Prezes Kaczyński decyduje się na atak i ostrą konfrontację.

Przepisy napisane są do tego tak ogólnie, że Izba Dyscyplinarna SN może zakwalifikować jako zakazane nie tylko czysto „polityczne" zachowanie sędziego, ale również niezgodne z intencją polityków działania orzecznicze. Nic więc dziwnego, że projekt stał się zapalnikiem natychmiastowego konfliktu. Oprotestowany przez opozycję i krytycznych wobec władzy sędziów poważnie radykalizuje i eskaluje napięcia w sądownictwie, a po ewentualnym uchwaleniu może doprowadzić do jego rozsypania.

Już dziś sędziowie i adwokaci zapowiadają bojkot postępowań przed Izbą Dyscyplinarną. Co się wydarzy, jeśli będą sądzeni i skazywani in absentia? Nietrudno wyobrazić sobie ich siłowe usuwanie z sądów. Przed telewizyjnymi kamerami i na oczach świata. Czy to nie zapowiedź kompletnego chaosu?