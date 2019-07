Żukowski: Słodki smak trawy

Oczywiście nie można mieć do widzów pretensji, że wybierają sobie idola, jakiego chcą, tym bardziej że Federer zasługuje na szacunek za to, jak gra i jak żyje. Jego tenis to estetyczne wzruszenie, które nie mija pomimo upływu czasu (Szwajcar za miesiąc skończy 38 lat), porównywalny talent w historii tej gry miał tylko Pete Sampras. Wizerunkowo nikt z Federerem nie wygra, jako idol i reklamowy wehikuł pozostanie atrakcyjny jeszcze długo, nawet gdy przestanie grać, bo o jego sile na tym rynku już dawno nie decyduje tylko to, co robi na korcie.