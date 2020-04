Szułdrzyński: Być jak Elżbieta II

Jeśli ktoś chce wiedzieć, o czym mówię, powinien obejrzeć w sieci orędzie królowej Elżbiety II do narodu wygłoszone, by podnieść na duchu społeczeństwo walczące z koronawirusem. I nie chodzi wyłącznie o to, co jest odwzorowane w języku angielskim, gdzie o królowej mówi się nie Jej Wysokość, ale Her Majesty, odnosząc się do majestatu władcy, ale również o cechy osobowości. Na tym krótkim nagraniu są doskonale widoczne i pokazują, czym różni się przywódca od zwykłego polityka.