Zuzanna Dąbrowska: Kto wymyśli szczepionkę na politykę

Współdziałanie różnych władz jest niezbędne, by zwalczyć pandemię. Ale polskie zwyczaje polityczne w tym przeszkadzają.

Opozycja ruszyła do ofensywy. W środę w kilku miastach Polski posłowie KO zorganizowali konferencje poświęcone szczepieniom i sytuacji pandemicznej. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz od kilku dni jako wolontariusz pracuje w jednym z krakowskich szpitali. Lewica zapewnia, że jej radni będą pomagać przy organizacji punktów szczepień w całym kraju, i domaga się od ministra Michała Dworczyka informacji na temat zamieszania ze szczepieniami. Posłanki Razem chcą zwiększenia zasiłku dla rodziców. Wszyscy robią więc to, co opozycja robić może i powinna – świecą przykładem własnym i piętnują słabe punkty władzy oraz chaos panujący w Narodowym Planie Szczepień. Poniżej dalsza część artykułu

A władza, jak to władza, ze wszystkich sił stara się tego nie dostrzegać. Tak jak od kilku lat nie dostrzega opozycyjnych poprawek do ustaw, nawet takich, które przydałyby się i samej władzy, nie potrafi rozegrać żadnej, choć trochę złożonej gry, np. z łaskawością cara pochwalić starań jakiejś niewielkiej gminy, gdzie rządzi opozycja. To się nie wydarzy. Władza obecna wyjątkowo źle bowiem znosi wszelką krytykę. Dowiedz się więcej: Posłanki Razem apelują o dodatkowy zasiłek lockdownowy w wysokości 100 proc. pensji

Uczciwie trzeba przyznać, że KO dość długo robiła wszystko, by władza nie miała okazji do pochwał, w myśl zasady „im gorzej, tym lepiej". Ale teraz, kiedy nekrologi nie mieszczą się w gazetach, w szpitalach brakuje miejsca w chłodniach, a terminów na pogrzeby brak – taka strategia rządzących jest przeciwskuteczna, działa przeciw obywatelom, i to wszystkim, tym głosującym na PiS także.