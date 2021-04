Dąbrowska: Szczepienia. Sezon pierwszy

Rząd Mateusza Morawieckiego przystosował swoją działalność do wymogów współczesnej audiowizualnej kultury masowej. Katastroficzny miniserial o szczepieniach, którego emisja zaczęła się w nocy ze środy na czwartek, pełen był nieoczekiwanych zwrotów akcji, mrocznych sekretów. Główny bohater – dzielny minister – okazał się skomplikowany wewnętrznie i wielowymiarowy, a akcja trzyma w napięciu. Czy 50-latkowie zaszczepią się w kwietniu, czy nie? Co stanie się z 40-latkami zapisanymi na ten miesiąc? Czy któryś z nich będzie mieć jednak szansę? O tym dowiecie się państwo w następnym odcinku.

Dość żartów. To niewiarygodne, jak rząd, któremu udało się pozyskać więcej szczepionek, dysponujący też systemem szczepień o większych możliwościach niż dotychczas wykorzystywane, potrafił te zasoby zamienić w chaos. I to w sytuacji ostrego pandemicznego kryzysu. Można się domyślać, że nałożyły się dwa czynniki: chęć przyspieszenia i otrąbienia propagandowego sukcesu – poprzez uchylenie drzwi dla kolejnych roczników – oraz niedający sobie rady z taką operacją, powiązany sznurkiem system informatyczny. Być może ktoś się do tego pomylił i wprowadził nie ten PESEL.

Ale tego, co się naprawdę stało, nie mówi serialowy bohater – minister Michał Dworczyk, który jako klasyczna postać symbolizująca uciśnioną niewinność oddał się do dyspozycji premiera. Nie wie tego minister zdrowia Adam Niedzielski, bo go nie było na odpowiednim spotkaniu w odpowiednim czasie. O całej sprawie także nie miał pojęcia Mateusz Morawiecki, bo akcja, którą żyła od wczesnego świtu w czwartek cała Polska, miała być tylko operacją „techniczną" i nie było co samemu szefowi zwracać głowy.