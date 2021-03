Bogusław Chrabota: Krótko o normalności

Badania, które przeprowadził IBRiS i które dziś państwu prezentujemy , zdecydowanie sytuują Polaków po stronie normalności. Kiedy w nie zerknąłem, nie mogłem się otrząsnąć ze zdziwienia, jak bardzo w kluczowych sprawach zachowujemy trzeźwość poglądów. No bo choćby na pierwsze z brzegu pytanie, czego oczekujemy w związku z wątpliwościami wobec szczepionki AstraZeneki, tylko jedna piąta badanych odpowiada, że rząd powinien zawiesić jej podawanie. Z kolei aż 41 proc. Polaków jest zdania, że należy dopuścić szczepienie tym preparatem wszystkich chętnych. Za to podawanie „ryzykownej" szczepionki jest problematyczne tylko dla jednej czwartej Polaków.

To kompletnie degradujące przeciwników Jarosława Kaczyńskiego zero powinno ich nie tylko zawstydzić, ale przede wszystkim zmobilizować. Bo jeśli w istocie dojdzie do przyspieszonych wyborów, może to oznaczać zapowiedź ich brutalnej porażki.