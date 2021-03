Jędrzej Bielecki: Europa potrzebuje sukcesu

Dziś Ursula von der Leyen jest jednak dużo bardziej ostrożna. – Jeżeli to zrobią, świetnie. Ale wolę poczekać na czyny niż słowa – mówi o zapowiedziach firmy AstraZeneca zwiększenia dostaw szczepionek i podzielenia się patentem na nie. Bo też nie wszystko poszło w ostatnim roku po myśli Niemki. Unia ma proporcjonalnie cztery–pięć razy mniej zaszczepionych niż Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Nigdzie Bruksela nie jest bardziej krytykowana niż w ojczyźnie przewodniczącej – Niemczech. Tu Angela Merkel szykuje się do odejścia we wrześniu po 16 latach na czele rządu. Nie chce tego robić w atmosferze porażki i ryzykując, że chadecy przejdą do opozycji.

Odpowiedź szefowej Komisji Europejskiej jest ambitna. Chce zapewnić w drugim kwartale trzykrotnie więcej szczepionek (300 mln) niż w pierwszym. To więcej niż będą potrzebowały kraje członkowskie. I rzeczywiście, problem w kampanii szczepionkowej powoli przesuwa się z braku odpowiedniej liczby dostarczonych szczepionek do trudności z ich rozprowadzeniem. Za to ostatnie odpowiedzialne są zaś władze narodowe. Niektóre, jak Szwecja czy Dania, radzą sobie znakomicie i do końca czerwca chcą zabezpieczyć całą dorosłą ludność. Ale inne, w tym Niemcy, nawet w nadchodzących miesiącach mogą mieć skłonność do zrzucenia winy za własne niepowodzenia na Brukselę.