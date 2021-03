Joanna Ćwiek: Oby do wiosny

Kiedy pod koniec 2020 r. minister zdrowia Adam Niedzielski ogłaszał narodową kwarantannę, to zapewniał, że zakończy się ona 17 stycznia 2021 r. Tyle że do tej pory się nie zakończyła. Lekkie odmrożenie gospodarki i uruchomienie nauki stacjonarnej dla klas I–III to za mało, by społeczeństwo odczuło poprawę sytuacji. A trwający praktycznie od końca grudnia lockdown staje się już nie do wytrzymania.

