Michał Szułdrzyński: Platforma nie ma na co czekać

Sobotnia konwencja PO, choć odbywała się na YouTubie, była najważniejszym wydarzeniem po stronie opozycji od zakończenia kampanii wyborczej przez Rafała Trzaskowskiego.

Platforma Obywatelska udowodniła tym eventem dwie rzeczy. Po pierwsze, to ona jest najważniejszym dziś zawodnikiem po stronie opozycji, i choć Polska 2050 cieszy się sporym zaufaniem w sondażach, to wciąż PO ma 130 posłów, a Szymon Hołownia dwóch. Co nie znaczy, że Platforma nie musi się nowego rywala obawiać, wręcz przeciwnie, ale siły te są w zupełnie innej fazie rozwoju. Poniżej dalsza część artykułu

W sobotę – i to po drugie – PO pokazała, że jeśli ma jakiegoś lidera, to jest nim Rafał Trzaskowski. Właściwie tylko kwestią czasu jest to, by to on formalnie stanął na czele partii. Po jego stronie są polityczna energia i wola. I choć Platforma Trzaskowskiego będzie już inną partią niż Platforma Tuska, albo obecny prezydent Warszawy pociągnie PO do przodu, albo będzie to koniec tej formacji.

Gdyby PO zapowiedziała sobotnie wydarzenie jako jedyną konwencję programową, trzeba by czuć niedosyt. Pomysły ogłoszone tego dnia nie imponują. Odwoływanie posłów i senatorów może stać się narzędziem totalnej anarchizacji polityki, ale ma tę zaletę, że przyciąga uwagę. Sprawia, że o Platformie się mówi, że pojawiło się oczekiwanie co do propozycji programowych, które mają być ogłaszane później. Głównym przesłaniem tej konwencji była propozycja koalicji 276, czyli stworzenia w Sejmie po kolejnych wyborach siły, która będzie w stanie odrzucać prezydenckie weta. Intuicja jest słuszna, jeśli PO chce cokolwiek zmienić po ewentualnym przejęciu władzy, musi być w stanie pokonać opór głowy państwa.

Choć duża część komentatorów oczekiwała, że Platforma przedstawi gotowy plan dotyczący aborcji, akurat uniknięcie tego tematu uważam za rozsądne. Podobnie jak i PiS, siłą Platformy jest różnorodność, ale tak jak w PiS nie ma dziś jasności, co dalej zrobić z prawem aborcyjnym, tak nie ma jej w PO. Jeśli Platforma chce odzyskać władzę, musi wyjść w myśleniu poza postulaty Lewicy czy Strajku Kobiet i trafić zarówno do wyborców, którzy chcą pełnej liberalizacji przepisów o ochronie życia, jak i tych, którzy chcieliby powrotu do tzw. kompromisu. Prędzej czy później PO będzie się musiała w tej sprawie określić, ale fakt, że teraz nie wychodzi z żadną propozycją, pokazuje, że liderzy tej partii rozumieją, że to nie jest kwestia, która powinna stać się osią polityki, i wiedzą, że ona będzie bardzo silnie polaryzować scenę polityczną, a to może tylko Platformie zaszkodzić.