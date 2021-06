Stefan Szczepłek: Polska - Rosja: Chaos na remis

W przypadku naszej reprezentacji doszła jeszcze nieobecność najlepszych: Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika, Piotra Zielińskiego i Arkadiusz Milika. Od kiedy selekcjonerem jest Paulo Sousa pierwszy raz wystąpili: Łukasz Fabiański, Mateusz Klich, Tomasz Kędziora, Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Dawid Kownacki i Jakub Świerczok, a dla Tymoteusza Puchacza występ we Wrocławiu to debiut w pierwszej reprezentacji.

Drużyna niemal nowa w porównaniu ze spotkaniami eliminacyjnymi do mistrzostw świata dopiero się poznaje. Piłkarze siebie nawzajem, trenera, a on ich. Nigdy wcześniej w takim składzie nie grali, więc łatwiej wybaczyć im indolencję. Przez półtorej godziny obydwaj bramkarze nie musieli bronić żadnych trudnych strzałów.

Polacy przeprowadzili jedną akcję, po której bramkę strzelił Jakub Świerczok. Dostał piłkę po podaniu Mateusza Klicha i odegraniu Przemysława Frankowskiego i sytuację wykorzystał. Jak w ekstraklasie, gdzie był najlepszym polskim napastnikiem. Świerczok trafił jeszcze w poprzeczkę i to było wszystko. Włóczył się w okolicach pola karnego, czekając na podania. Ale ich nie dostawał.

Łukasz Fabiański miał pecha, bo przepuścił jeden strzał i to wcale nie groźny. Przekonaliśmy się o tym, co dobrze wiemy: Tymoteusz Puchacz jest dobrym obrońcą, tyle że lepszym w ataku niż w obronie. Dał się łatwo wyprzedzić Karawajewowi, Fabiański nie brał tego pod uwagę i nieszczęście gotowe.

Nie było w naszej drużynie lidera, nie potrafiliśmy wyprowadzić piłki, zdarzało się, że obrońcy gubili ją tuż za polem karnym. Przygotowane akcje można było policzyć na palcach jednej ręki. Kopanie piłki do przodu z nadzieją, że trafi do kogoś z naszych to nie był dobry sposób. Tak się na poziomie finalisty mistrzostw Europy grać nie powinno. Niezależnie od tego czy to mecz kontrolny, czy o punkty.

W marcowych spotkaniach z Węgrami i Anglią miewaliśmy lepsze momenty, jest więc nadzieja, że wrócą. Wraz z powrotem lepszych piłkarzy. Może już 8 czerwca, gdy zagramy z Islandią w Poznaniu.