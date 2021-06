Polska - Rosja 1:1. Nużący przegląd wojsk

Polacy prowadzenie objęli już w 4. minucie, kiedy Mateusz Klich zagrał piłkę w pole karne do Przemysława Frankowskiego, a ten - choć źle przyjął - to zdołał odegrać ją do Jakuba Świerczoka, który trafił do bramki. Ta akcja to była pierwsza połowa w pigułce.

