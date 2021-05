Kolanko: PiS jeszcze raz gra swoja ulubioną melodię PAP/Leszek Szymański

Zagraj to jeszcze raz, Sam – ten nieśmiertelny cytat z filmu „Casablanca” jak ulał pasuje też do sobotniej konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy. „Polski Lad” to w końcu melodia, którą PiS zna doskonale i cały czas rozwija. Jarosław Kaczyński mówił dziś wprost o leczeniu tradycji z nowoczesnością, wskazywał na transformacje obszarów wiejskich w zgodzie z tradycją. Podobnie mówił dziś premier Mateusz Morawiecki, dla którego „Polski Lad” to też kluczowy projekt polityczny. Morawiecki został zresztą ogłoszony drugim architektem obozu Zjednoczonej Prawicy. A jaka to melodia? To hasło „Polskiej Bawarii”, jeszcze z wyborów na Podkarpaciu w 2014 roku.