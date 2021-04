Artur Bartkiewicz: Prawa zwierząt, minister Rzymkowski i ideologiczny cep

- Uważam, że szkoła nie powinna być miejscem ideologicznej indoktrynacji – przekonywał na łamach „Naszego Dziennika” Tomasz Rzymkowski, który zajrzał do podręcznika la klas trzecich i włos mu się zjeżył na głowie, bo oto jakiś podstępny lewak umieścił tam informacje, jakoby zwierzęta miały jakieś prawa. A prawa – jak wykłada Rzymkowski – ma tylko Bóg i człowiek. Reszta to ideologia.

Ów ideologiczny cep to – trzeba przyznać – narzędzie bardzo użyteczne w różnych dyskusjach. Jego użycie pozwala łatwo oddzielić ziarno od plew – to, co jest zgodne z naszą wizją świata jest naturalne, dane raz na zawsze i bezdyskusyjne. To, z czym się nie zgadzamy, to groźna ideologia. A ideologie są złe, bo przecież nazizm i komunizm były ideologiami, czego nie rozumiecie? Można oczywiście byłoby wypomnieć ministrowi Rzymkowskiemu, że chociażby konserwatyzm, bliski zapewne jego sercu, również jest ideologią, ale w proponowanej dialektyce zapewne konserwatyzm jest jednocześnie elementem natury, w odróżnieniu od wszelkich innych ideologii. Prawda, panie ministrze?