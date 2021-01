Michał Szułdrzyński o szczepieniu aktorów: z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!

Przedstawiciele elit się w tej sprawie zbłaźnili. Ale ta sytuacja byłaby niemożliwa, gdyby PiS zamiast toczyć symboliczne wojny i rozdawać pieniądze, naprawdę zreformował system usług publicznych.

Dla obserwatora to, co wydarzyło się w związku ze szczepieniem grupy aktorów i dziennikarzy w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest nie lada gratką. Mamy tu bowiem wszystko, co w naszej debacie publicznej najmocniejsze – znane nazwiska, silne emocje, klasowe napięcia, polityczne spory i Himalaje hipokryzji. Czyli przepis na burzę w szklance wody, z której za parę dni nic nie będzie. Ale równocześnie pokazuje to pewną istotna prawdę o nas samych. Poniżej dalsza część artykułu

Choć podziały w tej sprawie biegną wzdłuż politycznych sympatii, nikt nie jest w tej sprawie bez winy. Aktorzy i inne znane osoby, które postanowiły zaszczepić się w WUM, nie pomyślały ani przez chwilę, że przyjmując szczepionkę, jako jedne z pierwszych osób w Polsce, po prostu wepchną się kolejki i zabiorą dawkę osób, którym odporność na koronawirusa jest bardziej potrzebna. Przypomnijmy, że faza „0” to prawie milion osób personelu medycznego, niemedycznego personelu pracującego w służbie zdrowia ale też narażonego bardziej na zakażenie, czy też opiekunów czy pensjonariuszy domów pomocy społecznej. W przekonaniu o swej wyjątkowości znane osoby uznały, że te szczepionki im się po prostu należały.

Nic więc dziwnego, że sprawa wywołała społeczny ferment. Nie zgadzam się jednak z tymi, którzy twierdzą, że w ten sposób „celebryci” pomogli PiS-owi. To prawda, na liście szczepień są osoby, które raczej kojarzyć można z obozem anty-PiS-u. Ich zachowanie, które zostało publicznie napiętnowane teoretycznie może być na rękę rządzącym i ich narracji o tym, że trzeba przepędzić elitę, która uznała się za właścicieli Polski i zamiast służyć większości, tylko na niej żerowała. Prorządowe media do znudzenia eksploatują teraz wątek III RP, która pokazała swoją podłą twarz.

Być może krótkofalowo ten skandal jest PiS na rękę. Od kilku dni opinia publiczna, żyje tym, że zaszczepiły się dwa tuziny przedstawicieli warszawskiego salonu, w zamrażarkach zaś mamy bez mała 700 tys. porcji szczepionek i mało kto zwraca uwagę na to, że proces szczepienia mógłby iść szybciej – choć trzeba uczciwie twierdzić, że w UE większość krajów radzi sobie z tym jeszcze gorzej od nas. Symboliczna 18 aktorów i dziennikarzy zasłania problem powolności całego procesu.

Ale w istocie całe to zamieszanie obnaża bezradność PiS, który rządzi szósty rok i w sferze publicznej niewiele zrobił. Widać to zarówno w edukacji jak i ochronie zdrowia: usługi zdrowotne i edukacyjne są za darmo. Ale za to darmo dostajemy usługi jakości, których nikt nie chce. Rodzic, który jest tylko trochę zamożniejszy zabiera dziecko z publicznej szkoły, by miało szanse na lepsze liceum a potem na studia. W efekcie płaci podwójnie.