Zuzanna Dąbrowska: Nasza społeczna maskarada Były minister zdrowia Łukasz Szumowski i premier Mateusz Morawiecki. Według Onetu ten pierwszy jest zakażony koronawirusem Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Z reguły polityków nawołuje się do zrzucenia masek i pokazania „prawdziwego oblicza”. Teraz, w pandemii, należy chyba jednak zmienić taktykę i wezwać wybrańców narodu do tego, by maski założyli. I oby ich przykład znów był zaraźliwy.