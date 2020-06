Michał Szułdrzyński: Romantycy i liberałowie

Z jednej strony mamy romantyczno-tradycjonalistyczno-socjalną wizję przyszłości, z drugiej umiarkowanie postępowo-liberalną. Obóz PiS stawia – by odwołać się do klasycznych rozróżnień – na wolność rozumianą pozytywnie lub starożytnie, jako możliwość uczestniczenia w narodowej wspólnocie, która ma zagubionej w nowoczesności jednostce nadawać poczucie sensu i przynależności. Mocno więc akcentuje elementy patriotyczne oraz tożsamościowo rozumianą kulturę, która dla członka tej wspólnoty ma stać się źródłem siły, dumy, ambicji czy wzorców dobrego życia. Stąd duży nacisk na wzmacnianie przez państwo tradycyjnie rozumianej rodziny i ogromny sceptycyzm wobec sekularyzacyjnego nurtu społecznego idącego z Zachodu.

Drugi obóz rozumie wolność na sposób liberalny – oferuje wizję państwa, które nie jest ojcem nadającym życiu sens, lecz dostarczycielem publicznych usług, które mają ułatwić obywatelom życie i samodzielne podejmowanie decyzji. W takim myśleniu to indywidualnie pojmowana jednostka, nie zaś narodowa wspólnota, staje w centrum polityki. Narodową dumę zastępuje polityczna empatia. Źródłem rozwoju gospodarczego staje się indywidualna przedsiębiorczość, ale rozumiana nie na sposób dzikiego kapitalizmu, lecz raczej liberalnego państwa opiekuńczego na wzór zachodnioeuropejski. Obóz ten znacznie bardziej otwarty jest na społeczną ewolucję, na afirmowanie mniejszości, na wprowadzanie do mainstreamu zachowań nienormatywnych, uznając, że pluralizm czy różnorodność same w sobie są czymś pożądanym.