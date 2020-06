Rusłan Szoszyn: Wymowne milczenie Kremla

- Zawalili sprawę, lepiej by milczeli – powiedział w 2018 r. prezydent Rosji, komentując zaniepokojenie USA odnośnie do niedopuszczenia czołowego przeciwnika reżimu Aleksieja Nawalnego do wyborów prezydenckich. Stwierdził wtedy, że zabierając głos w sprawie opozycjonisty, Waszyngton „zdradził, na kogo postawił”. Pułkownik KGB doskonale zdaje sobie sprawę z tego, na czym polega strategia milczenia. Wie, w jakich sytuacjach warto zabierać głos, kiedy trzeba mówić głośno, a kiedy nieco ciszej. Albo milczeć. W końcu nieprzypadkowo już najmłodszym uczniom rosyjskich szkół wpaja się, że „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”.

