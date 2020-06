Bogusław Chrabota: KARTA definiuje Solidarność

Na rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 r. nasi przyjaciele z KARTY przygotowali wyjątkowy materiał, który publikujemy dziś w „Rzeczpospolitej”. To 21 tez o Solidarności nawiązujących do słynnych 21 postulatów, które w sierpniu 1980 roku spisali na sklejce i wywiesili w Stoczni Gdańskiej im. Lenina Arkadiusz Rybicki, dziś już śp., i Maciej Grzywaczewski, młodzi działacze Ruchu Młodej Polski, uczestnicy strajku, który miał zmienić historię Polski.

To właśnie taka Solidarność, zbiorowy wysiłek narodu, wygrała z komunizmem, wywróciła blok sowiecki i przyniosła jego narodom wolność. Ta sama Solidarność legła u podstaw Komitetów Obywatelskich, które wygrały pierwsze, jeszcze nie w pełni wolne wybory 4 czerwca 1989 roku, i przeprowadziła nas przez najtrudniejsze miesiące wolności. To ona na koniec była pieczołowicie dorzynana przez kolejnych narodowych liderów z Lechem Wałęsą na czele. Cel ponoć był inny – profesjonalizacja polskiej polityki. Jestem gotów w to uwierzyć, ale z dzisiejszej perspektywy jest jasne, że tej ostatniej nie zbudowaliśmy, tracąc za to wielką wartość, jaką była narodowa Solidarność.