Krzysztof Adam Kowalczyk: Brexigedonu nie będzie. Zadowoleni?

Tekst wigilijnej umowy to opasły 1000-stronicowy tom. Wymaga ratyfikacji po obu stronach kanału, jednak jako prowizorium będzie obowiązywał już od 1 stycznia. Firmy nie mają więc wiele czasu, by się zapoznać z nowymi zasadami i się dostosować. Powinny się jednak cieszyć, że udało się uniknąć najgorszego, czyli wprowadzenia ceł i kontyngentów na towary przemysłowe i rolne wysyłane z Unii do Zjednoczonego Królestwa i w drugą stronę (warunek: pomoc publiczna nie będzie zniekształcała konkurencji). Dla polskich przedsiębiorstw to bardzo dobra wiadomość – Brytyjczycy są po Niemcach i Czechach trzecim co do wielkości odbiorcą naszego eksportu.