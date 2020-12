Grzegorz Siemionczyk: Pandemiczne lekcje ekonomii

To, że inflacja nie spadła tak, jak oczekiwali ekonomiści, jest więc świadectwem elastyczności polskiej gospodarki i jej – czyli nas wszystkich – zdolności do adaptacji. Jednocześnie jest jedną z przyczyn tego, że koronakryzys potraktował nas łagodniej niż wiele innych państw UE. Nie jest przypadkiem, że banki centralne na całym świecie starają się utrzymać inflację właśnie w okolicy 2–3 proc., choć konsumenci woleliby ceny stabilne, a nawet malejące. Pracownicy niechętnie godzą się na obniżki płac, nawet w trudnych czasach. Inflacja – czyli podwyżki cen – daje firmom możliwość zmniejszenia stosunku kosztów pracy do przychodów bez ruszania wynagrodzeń. Wielu z nich pozwoli to przetrwać kryzys.