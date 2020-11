Danuta Walewska: Hotele stoją pod ścianą

Decyzja rządu, że w hotelach mogą meldować się wyłącznie osoby podróżujące służbowo, praktycznie odcięła branżę od przychodów. Oczywiście, jak to w polskim biznesie zawsze było, i tym razem jest miejsce na kreatywność. Jednym z jej przejawów jest oferta wynajmowania pokojów na pracę zdalną (więc podróż jest służbowa) i to nawet z wykorzystaniem możliwości, że w pokoju mogą mieszkać dwie osoby. Bo nikt nie będzie sprawdzał, czy ta druga osoba, w dodatku płacąca jedynie za śniadanie, rzeczywiście wykonuje pracę sekretarki. I w ten sposób, oczywiście zdalnie pracując, można sobie spędzić miły weekend w pięciogwiazdkowym spa. W takich obiektach ceny chyba nigdy nie były tak niskie jak teraz. Dziś hotelarze już nie myślą o zysku, ale przede wszystkim o jakichkolwiek wpływach, które choć trochę pozwoliłyby im zmniejszyć straty.

Inny pomysł to współpraca hoteli ze szpitalami i potencjalna zmiana hoteli w izolatoria. Dotyczy to jednak wyłącznie obiektów miejskich, zwłaszcza tych położonych niedaleko szpitali. Tyle że taka opcja też jest niedoskonała, bo pojawia się zagrożenie – co będzie z takim hotelem, kiedy pacjenci już się z niego wyprowadzą? Potencjalni goście mogą go omijać szerokim łukiem.