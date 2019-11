Dwa trafienia i pudło Morawieckiego

Rozumiem, że kreacja polityki energetycznej przypadnie w udziale ministrowi ds. klimatu, którym zostanie min. Kurtyka – to dobre posunięcie z dwóch powodów. Pierwszy: premier wyraźnie sygnalizuje w ten sposób (mam nadzieję, że szczerze), iż polityka energetyczna będzie szła w parze z celami klimatycznymi. To pozwoli w tej dziedzinie przejść od fazy konfrontacji z resztą Unii do współpracy. Po drugie, sam minister dał się poznać na forum międzynarodowym jako gospodarz katowickiego szczytu klimatycznego - to jego kapitał startowy. Niepokoi mnie zwalenie na plecy minister Milewicz, obok dotychczasowych obowiązków także polityki mieszkaniowej. To dziedzina, która w sektorze prywatnym rozwija się świetnie, ale wszelkie programy państwowego wsparcia taniego budownictwa muszą spalić na panewce, bo nie jest w stanie przeznaczyć na nie wielkich pieniędzy.