Krzysztof Adam Kowalczyk: Dostali podwyżki, stracą pracę

Zwolnienia u największego polskiego pracodawcy pokazują, czym grozi wpisanie windowania minimalnej płacy do politycznej agendy rządzącego ugrupowania.

Nieliczący się z realiami politycy są jak król Midas: obiecują, że wszystko, czego tkną, zamieni się w złoto. Co gorsza, usiłują obietnicę spełnić, popadając w taką samą jak on pułapkę. Z tą różnicą, że konsekwencje „uzłocenia" w tym przypadku bokiem wychodzą poddanym, nie władcy. Poniżej dalsza część artykułu

Tak jest z płacą minimalną od lat windowaną przez PO, a teraz PiS. Firmy muszą płacić coraz więcej, bez względu na to, czy im biznes idzie czy nie. Z tym problemem zmaga się największy w kraju pracodawca, czyli Poczta Polska. Biznes listowy kurczy się od lat, w pandemii ubyło ulotek reklamowych, a rozwijający się dzięki boomowi e-handlu biznes paczkowy rośnie za wolno, by dziurę zasypać. Pocztowcy kokosów nie zarabiają, często to płaca minimalna. Dlatego gdy politycy wymuszają jej skok, to dla firmy poważny wzrost kosztów, nieadekwatny do jej sytuacji. W efekcie firma zaczyna zwalniać.

W lepszych czasach podnoszenie płacy minimalnej nie jest problemem. Nawet jeśli pracownik traci zajęcie, znajduje je w innej firmie. Przepływ ludzi z mniej efektywnych biznesów do lepszych jest zjawiskiem wręcz pożądanym. Gorzej, gdy nadciąga recesja. Jeśli firma popada w kłopoty w związku z fatalną koniunkturą, przeważnie łatwiej zwolnić część załogi, niż wynegocjować ze wszystkimi obniżki. Płacy minimalnej jednak nie da się obniżyć. Co oznacza, że gdy pracowników przestaną chronić tarcze uruchomione w czasie wiosennego lockdownu, można spodziewać się fali zwolnień.

W tym roku ustawowe minimum skoczyło z 2250 do 2600 zł, czyli aż o 15,6 proc. Na przyszły rok, który – już dzisiaj to wiemy – będzie dla gospodarki mozolnym lizaniem ran po drugiej fali pandemii, zaplanowano skok do 2800 zł, czyli o 7,7 proc.