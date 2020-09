Adam Woźniak: To nie Uber wykończył taksówkarzy

Po sześciu latach obecności w Polsce sytuacja Ubera wreszcie się stabilizuje. Resort infrastruktury mocno ociągał się z wprowadzaniem przepisów na nowo porządkujących rynek przewozów, który przez coraz szybszy rozwój przestał się mieścić w dotychczasowych ramach prawnych. Ale w końcu status przewoźników korzystających z aplikacji do przewozu osób wydaje się klarować.

Wprowadzenie wymogu posiadania licencji z jednej strony powinno zamknąć temat uprzywilejowania takich firm jak Uber czy Bolt wobec tradycyjnych taksówek, którym ustawodawca narzuca ostrzejsze rygory. Z drugiej – ma zwiększać bezpieczeństwo pasażerów, eliminując z rynku zupełnie przypadkowych kierowców. Takie przynajmniej są założenia. Pewnie oba te problemy można było rozwiązać znacznie szybciej, ale trzeba przyznać, że innym też idzie to opornie: nawet w Londynie, gdzie dla Ubera jeździ blisko 45 tys. kierowców, problemy z legalnością działania tej firmy rozwiązane zostały – przynajmniej na pewien czas – dopiero dwa dni temu.

Obowiązujące od października przepisy powinny się przyczynić do zakończenia wojny w środowisku przewoźników. Jednak mogą też uderzyć po kieszeni klientów, bo wprowadzenie licencji pewnie ograniczy rynek, co w takich sytuacjach zwykle prowadzi do wzrostu cen. Wiele wątpliwości rodzi też zwolnienie przyszłych taksówkarzy z obowiązku znajomości topografii, zwłaszcza że w dużych miastach nawigacje samochodowe mylą się wyjątkowo często.