Anita Błaszczak: Nie tworzyć prawa o uboju firm

Już od lat wszystkie badania organizacji biznesowych przypominają, że tym, co przedsiębiorcom najbardziej doskwiera i utrudnia działalność, jest niepewność i brak stabilności tzw. otoczenia polityczno-gospodarczego. Niepewności nie da się uniknąć, co pokazał nam wybuch pandemii koronawirusa. Tym bardziej więc politycy powinni zadbać o stabilność tego, na co mają wpływ – czyli regulacji prawnych. Nagłe wprowadzanie nawet najbardziej szczytnych w zamierzeniu przepisów, które radykalnie zmienią zasady działania firm i całych branż, urąga tej zasadzie. Owszem, można ją naruszyć, jeśli nieprzewidywalne zdarzenie, jak pandemia, wymaga szybkich zmian prawa. Takich jak choćby zapisanych w ustawie covidowej, której liczne słabości (na czele z lex deweloper) są tłumaczone właśnie nadzwyczajną sytuacją.

Trudno jednak doszukiwać się tej nadzwyczajności w przypadku nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która była przedmiotem debaty politycznej ledwie przed trzema laty. Wtedy projekty przepisów zakazujących uboju rytualnego i hodowli na futra trafiły do kosza, by wrócić teraz w nowej odsłonie politycznych rozgrywek i w dodatku w błyskawicznym tempie. Hodowcy futerkowców i producenci mięsa, dla których ubój rytualny stanowił – o czym dziś piszemy – dużą część eksportu, nagle stanęli przed perspektywą utraty albo znacznego ograniczenia biznesu – i to w perspektywie miesięcy albo tygodni, z mgliście określoną kwestią odszkodowań. Wszystko to w czasie nasilenia pandemii Covid-19 i globalnego kryzysu gospodarczego.