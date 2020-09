Paweł Rożyński: Drugie wejście Francuzów

Zawsze najciekawsi są ludzie. Warto się więc przyjrzeć właścicielowi kupującej Play Communications francuskiej grupy Iliad Xavierowi Nielowi. To postać nietuzinkowa. Pierwszy biznes założył już w liceum, by wkrótce stać się prekursorem internetu we Francji. Jako 19-latek stworzył, a następnie odsprzedał France Telecom Minitel, terminal dający dostęp do licznych usług, z których obecnie korzystamy w sieci. Prowadził nawet sex-shopy. Obecnie zaś jest współwłaścicielem centrolewicowego dziennika „Le Monde".

Xavier Niel kupuje akcje Playa od islandzkiego miliardera Thora Bjorgolffsona i jego funduszu Novator. To też barwna postać, najbogatszy Islandczyk, prawdziwy wiking biznesu, co ciekawe, rówieśnik Niela. Jego majątek jest co prawda znacznie mniejszy i jest wart mniej niż 2 mld dol., ale też i Islandia jest mniejsza od Francji. Poza tym to i tak dużo, zważywszy, że w czasie kryzysu sprzed dekady o mało nie zbankrutował i musiał w pośpiechu wyprzedawać aktywa (m.in. udziały w koncernie farmaceutycznym Actavis), by spłacić lawinę długów. O swoim biznesowym odrodzeniu napisał nawet książkę.