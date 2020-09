Piotr Mazurkiewicz: Praca online dla wybranych

Jednak może i nie mniejszym problemem jest dostęp do internetu jak i jakość sygnału. Dopiero wtedy okazało się iż masa ludzi skazana jest na bardzo kapryśną łączność przez sieć bezprzewodową ponieważ nawet w dużych miastach często to wciąż jedyna opcja. w XXI wieku gdzie online mamy wykonywać rzekomo coraz więcej nagle w jednym domu dwa podłączone do internetu komputery oznaczają iż łączność pada. Światłowód jest owszem rozszerzany, ale całe obszary są niedostępne dla tej usługi ponieważ operator przeprowadził w niepojęty dla kogokolwiek sposób analizy stwierdzając iż dane nieruchomości nie rokują potencjałem i nie dostaną szansy na podłączenie. Można napisać odwołanie choć nie wiadomo do kogo, a na pewno i tak to nic nie da. Mówimy o projektach współfinansowanych ze środków UE które wyglądają jakby były planowane przez przedszkolaki - tym damy światłowód, a tym nie no i co nam kto zrobi. To wygląda na tanią kopię scenariusza nieodżałowanego Stanisława Barei, ale niestety taka jest prawda i to nawet w stolicy kraju z rzekomymi aspiracjami by zaznaczać swoją obecność w technologiach cyfrowych. Zacznijmy może od uporządkowania własnego podwórka, bo na nim wciąż w każdym kącie zalegają różne śmieci, których za nas nikt nie usunie.Dopiero później ruszajmy na podbór świata.