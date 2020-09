Michał Niewiadomski: Węgiel bez przyszłości

Nie tędy droga. I o ile górnicy z odkrywek we wschodniej Wielkopolsce zrozumieli, że czas węgla brunatnego dobiega końca, energetyka przechodzi na inne źródła, w tym przede wszystkim odnawialne, a im samym w wielu przypadkach przyjdzie odejść z zawodu i przekwalifikować się do pracy przy produkcji wodoru czy termomodernizacji budynków, o tyle górnicy ze Śląska pozostają oporni. A to w okolicach Konina jest niższy potencjał gospodarczy, a na Śląsku i w Zagłębiu przemysłowe serce Polski i rekordowo niskie bezrobocie.