Paweł Rożyński: Wielka prywatyzacja kosmosu

Ale czasy się zmieniły. We wtorek poleciał już nie proletariusz, ale najbogatszy człowiek świata Jeff Bezos, a dziewięć dni wcześniej zrobił to inny miliarder Richard Branson. Obaj promują ideę masowych lotów turystycznych na wysokości 90–100 km, będącą umowną granicą przestrzeni kosmicznej, podczas których przez wielkie okna można podziwiać krzywiznę ziemi i przez kilka minut doświadczyć stanu nieważkości. Może to i nie lot na Księżyc, ale bilet ma kosztować 200 tys. dol., co czyni loty kosmiczne, czy w tym przypadku prawie kosmiczne, dostępnymi dla tysięcy osób.