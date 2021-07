Krzysztof Adam Kowalczyk: Polska marka traci jak sto lat temu

Poseł Marek Suski wyróżnia się oryginalną logiką, np. wylobbował kosztowną rozbudowę portu lotniczego Radom, z którego prawie nikt nie latał. I przekonywał warszawiaków, że stamtąd bliżej do krajów na południu, choć by skrócić lot o kilka minut, nadłożą godzinę na dojazd. Po sukcesie w Radomiu Suski podjął akcję dużo większego kalibru. Forsuje ustawę, która ma pozbawić koncesji kanały telewizji TVN należącej do amerykańskiego Discovery. Tłumaczy, że to odpowiedź na... atak hakerski na skrzynki członków rządu.

