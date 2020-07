Katarzyna Kucharczyk: Zachód atrakcyjny, nawet gdy chory

Nic dziwnego, że mocno rośnie zainteresowanie emigracją zarobkową. Agencje zatrudnienia już teraz odnotowują kilkudziesięcioprocentowy wzrost chętnych na saksy w porównaniu z zeszłym rokiem. Oczywiście pandemia i spowodowane nią ograniczenia w krótkim terminie przyczyniają się do wyhamowania wyjazdów. Ale w dalszej perspektywie decydujący głos mają prawa ekonomii i to one przyciągają polskich pracowników. Latem 2019 r. zjawisko to osłabło, bo i rynek pracy był inny. Rodzima gospodarka rosła w imponującym tempie, a przedsiębiorstwa biły się o specjalistów, prześcigając się w wysokości pensji i benefitach. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie, o czym świadczy drastyczny spadek liczby ofert pracy na portalach rekrutacyjnych.