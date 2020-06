Krzysztof Adam Kowalczyk: Idą burze, nie tylko w przyrodzie

Konsumenci mają dysonans poznawczy: słyszą zapewnienia, że inflacja maleje i będzie maleć, ale w rachunkach widzą skok cen żywności. W czasie pandemii koszyk zakupowy Polaków rozmija się z tym używanym do pomiaru inflacji. Co z tego, że paliwo jest o ponad jedną czwartą tańsze niż przed rokiem, skoro przez dwa miesiące nie tankowałem, bo nigdzie nie jeździłem... To wszystko rodzi frustrację.

W czasie kryzysu protesty są nieuniknione i tylko od elit zależy, czy będą to napięcie łagodzić, czy zaostrzać, podsycając emocje i kierując je np. przeciwko mniejszościom, jak ostatnio. Czasem do wybuchu wystarczy tylko iskra. Tak jak w USA, które zmagają się z pandemią, falą bezrobocia, nieobliczalnym prezydentem i dziedzictwem rasizmu. Nie twierdzę, że w Polsce dojdzie do równie gwałtownych wydarzeń, ale skoro w USA, ojczyźnie Franklina, odgromnik w postaci gigantycznego programu wsparcia dla gospodarki nie okiełznał burzy, to czy nasz – hojny, choć znacznie mniejszy – okaże się wystarczająco silny, by chronić przed piorunami?