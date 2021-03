Krzysztof Adam Kowalczyk: Oddajcie nam godzinę życia

Kiedy już skończy się pandemia, Rada UE powinna powrócić do likwidacji letniej zmiany czasu. To wzmocni nasze zdrowie i... demokrację.

Znów się – Drodzy Czytelnicy – nie wyśpimy. Przejście na czas letni w ten weekend zabierze nam godzinę życia i marna pociecha, że jesienią sobie ją odbierzemy. Dyskomfort jest tak duży, że o 10 proc. rośnie ryzyko zawału serca – jak wynika z badań University of Alabama w Birmingham (USA). Czytaj także: Zmiana czasu. UE obiecała z tym skończyć, nie udało się Poniżej dalsza część artykułu

Tradycyjnym uzasadnieniem wprowadzenia czasu letniego jest oszczędność prądu dzięki krótszemu używaniu światła sztucznego. Dzisiaj, po wymianie żarówek na oszczędne świetlówki i LED, to wątpliwy argument. Zasadniczo też zmieniła się struktura zużycia prądu – zamiast do oświetlania domostw dużo więcej zużywamy go do zasilania maszyn, komputerów czy klimatyzacji.

Niechęć do przesuwania wskazówek jest w Europie powszechna, co dowiodły wyniki największych w historii Unii Europejskiej konsultacji z 2018 r. Aż 84 proc. z 4,6 mln uczestników było za zniesieniem zmiany czasu, najwięcej w Polsce – 95 proc. W ślad za tymi konsultacjami dokładnie dwa lata temu Parlament Europejski większością głosów 410:192 przegłosował zmianę przepisów, dając nadzieję, że przesuwać wskazówek nie będziemy już – uwaga – od 2021 r. Państwa członkowskie miały tylko wspólnie wyznaczyć ostateczną datę i każde zdecydować, przy którym czasie pozostanie. Niestety, za prezydencji austriackiej sprawa utknęła na mieliźnie, potem była zmiana warty we władzach unijnych, wreszcie wszystko przykryła pandemia.