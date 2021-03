Katarzyna Kucharczyk: Nie tylko szklany sufit

Problem dobrze pokazują też badania przeprowadzone wśród spółek giełdowych, czyli takich, które powinny świecić przykładem, również jeśli chodzi o ład korporacyjny. Udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych to łącznie kilkanaście procent. W ciągu dekady wzrósł o zaledwie kilka punktów. Jeśli takie tempo się utrzyma, dojście kobiet do poziomu 50 proc. zajmie prawie... 100 lat.

Na problem można spojrzeć z wielu stron, m.in. socjologicznej i stricte ekonomicznej. Zaczynając od ostatniej: różnorodność to nie tylko kwestia wizerunku. Ona naprawdę się opłaca. Badania międzynarodowe potwierdzają związek pomiędzy większą różnorodnością we władzach spółek a ich lepszymi wynikami i niższym ryzykiem. Takie same wnioski płyną z najnowszego badania CFA Society Poland dotyczącego polskich firm.