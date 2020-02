Bogusław Chrabota: Piękny miraż technosuwerenności

Unia Europejska pręży muskuły i chce nawiązać konkurencję w gospodarce cyfrowej ze światowymi potęgami ze Stanów Zjednoczonych i Azji Wschodniej. Mają temu służyć programy na rzecz gospodarki cyfrowej w nowej perspektywie budżetowej. „Cyfrowa Europa", „Horyzont Europa", „Łącząc Europę" (w swych komponentach cyfrowych) to worki pieniędzy, których redystrybucja ma wesprzeć technologiczną rewolucję – w zamierzeniu Komisji Europejskiej – główny filar wzrostu Unii w najbliższych dziesięcioleciach. Wsparciu finansowemu mają towarzyszyć regulacje, których głównym celem jest uwspólnianie europejskiego rynku big data, likwidacja barier przepływu danych, wykorzystanie elementu synergii oraz zbudowanie systemowych gwarancji, że nowe technologie, głównie AI (Artificial Intelligence; sztuczna inteligencja), nie zostaną wykorzystane przeciw ludziom, a będą im służyć.

Plany tyleż ambitne i piękne, co banalnie oczywiste. Refleksję, która budzi się dziś w głowach liderów Unii Europejskiej, nowoczesny świat miał już dawno temu. Podobne strategie amerykańscy giganci cyfrowi stworzyli na początku poprzedniej dekady, a są sprawnie zarządzanymi firmami prywatnymi, a nie niemrawą brukselską administracją. Podobnie daleka Azja. Takie potęgi jak Samsung, Huawei, Tencent czy Alibaba nad komputerami kwantowymi czy AI pracują już od lat. Z wyjątkowo solidnym poparciem własnych rządów. Zresztą i same rządy na Dalekim Wschodzie w gospodarkę cyfrową inwestują nie dziesiątki (jak chce Unia), ale setki miliardów dolarów, by wspomnieć choćby o kontynentalnych Chinach i wyspiarskim Tajwanie.