Krzysztof Adam Kowalczyk: Bank centralny abdykował przed inflacją

Polski bank centralny te cywilizowane ramy – czyli swój cel inflacyjny – określa jako 2,5 proc. plus minus jeden punkt procentowy dopuszczalnej odchyłki. Oznacza to, że w średnim horyzoncie czasowym inflacja w Polsce powinna trzymać się w kanale 1,5-3,5 proc. Sęk w tym, że się z niego wybiła w górę i najnowszy jej odczyt (4,3 proc. w kwietniu) wskazuje, że wpadła w niekontrolowanym poślizg.

Sięgając po niezbywalne prawo do dziennikarskiej krytyki powiem wprost: RPP i wraz z nią bank centralny abdykowali ze swojej funkcji zdefiniowanej w art. 3.1. ustawy o NBP: "Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP".

Oby mieli rację, że RPP widzi swoje błędy i jednak zareaguje. Ale rekcja to będzie spóźniona. Bo co prawda kierowanie polityką pieniężną odbywa się w wolniejszym tempie niż autem, ale przez to jest dużo trudniejsze – reakcja na obracanie „finansową kierownicą” następuje tu dopiero po kwartale, dwóch, a nawet później. I właśnie dlatego należy jej tak używać, by dostrzec ryzyko z wyprzedzeniem i nie wpaść w inflacyjny poślizg. My już w nim jesteśmy, a kierowca – wygląda na to – właśnie abdykował.