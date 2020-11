Studnia bez dna

Jednym z beneficjentów zmian, do których doszło w brytyjskim sporcie, było kolarstwo, bo uznano, że na wsparcie zasługują przede wszystkim dyscypliny, które dają podczas igrzysk najwięcej medalowych szans.

Zaczęły więc rosnąć welodromy, gdzie brytyjskich młodzieńców brali w obroty trenerzy z Austrii i Niemiec. Kolarstwo torowe uznano za talizman. To właśnie rywalizacja w londyńskim VeloParku miała być kluczem do sukcesu igrzysk w Londynie (2012). Udało się: gospodarze wygrali siedem z dziesięciu konkurencji, a ósme złoto na szosie dołożył w jeździe indywidualnej na czas były torowiec Bradley Wiggins.

Brytyjczycy postawili zarówno na sport zawodowy, jak i na amatorów. Dziś 2,5 mln mieszkańców kraju jeździ sportowo na rowerze co najmniej raz w tygodniu. Wyniki są spektakularne. Brytyjscy kolarze na igrzyskach w Pekinie, Londynie i Rio zdobyli 38 medali – to więcej niż cała reprezentacja Polski. Sukces był katalizatorem stworzenia grupy zawodowej Team Sky (obecnie Ineos Grenadiers), która miała zdominować rywalizację w Tour de France, czyli najważniejszej kolarskiej imprezie roku.

Jednym z liderów projektu był Dave Brailsford. To on stworzył „marginal gains", czyli filozofię polegająca na szukaniu minimalnych przewag w każdym aspekcie kolarskiego rzemiosła. Chodzi o zebranie wszystkich elementów związanych z jazdą na rowerze i osiągnięciu w każdym choćby 1-proc. poprawy. Suma takich zysków miała przynieść znaczący efekt.

Brailsford dostał pracę w British Cycling i przeprojektował myślenie o sporcie. Był pionierem i szarlatanem, bo na początku XXI wieku wyprzedził swój czas. Zaczął od przemodelowania siodełek w rowerach, aby były wygodniejsze, nacierał opony alkoholem, co poprawiało przyczepność. Prosił zawodników o noszenie elektronicznie podgrzewanych kamizelek, dzięki czemu utrzymywali przed startem optymalną temperaturę mięśni. Używał czujników monitorujących, jak organizm sportowca reaguje na trening. Testował żele do masażu i zatrudnił lekarza, który uczył prawidłowego mycia rąk.

W sprawach dopingowych kolarze Team Sky nadużywali wyłączeń do celów terapeutycznych (pozwalających np. astmatykom na używanie środków uznawanych za doping), a welodrom w Manchesterze jest zarówno symbolem spektakularnej kariery braci Yates (Simona i Adama), jaki i miejscem, gdzie doktor Richard Freeman miał aplikować swoim podopiecznym plastry z testosteronem.

Kilka miesięcy temu mogło się wydawać, że na szosie nadchodzi kryzys. Froome zapowiedział odejście z Ineosu, a Brailsford postanowił, że liderem jego zespołu na Wielką Pętlę 2020 będzie Egan Bernal, co miało zwiastować przejęcie panowania w grupie przez Kolumbijczyków. Pandemiczny sezon obrócił jednak przewidywania ekspertów w popiół.

25-letni kibic Arsenalu Londyn, który kiedyś przepłynął w sztafecie kanał La Manche, a umiłowanie ciężkiej pracy wziął podobno od ojca budowlańca, walczył o zwycięstwo we Włoszech z Australijczykiem Jaiem Hindleyem, czyli przybocznym Holendra Wilco Keldermana. Obaj po 85 godzinach jazdy i pokonaniu 3350 kilometrów mieli w klasyfikacji generalnej identyczny czas, a losy wyścigu rozstrzygnęła dopiero czasówka.

Ten ostatni, bohater Vuelty, odrzucił kiedyś ofertę Brailsforda, bo nie chciał być praktykantem w wielkiej ekipie. Jechał do Hiszpanii jako żołnierz Kolumbijczyka Daniela Martineza, a po jego wypadku wybił się na niezależność. Wielbiciel snookera i pubów sportowych wdrapał się na podium po wygraniu etapu z metą na Alto de l'Angliru. To przełęcz z podjazdem o fragmentach przypominających ścianę, gdzie trudno wejść, a co dopiero wjechać rowerem.