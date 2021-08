Kowal: PiS nie wygrało głosowania, oszukali

- To co się wczoraj stało (w Sejmie) (chodzi o reasumpcję głosowania przegranego wcześniej przez PiS - red.) było załamaniem polskiego parlamentaryzmu za jej winą, zgodą - mówił o marszałek Sejmu Kowal.

- (Witek) pokazała, że nie jest w stanie sprawować swojego urzędu w sposób obiektywny - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

- PiS nie wygrało głosowania w Sejmie, oni po prostu oszukali, zastosowali wariant siłowy korzystając z tego, że mają marszałka nadużyli zaufania nas posłów, ale przede wszystkim nadużyli zaufania obywateli. Miałem wrażenie, że marszałek Witek straciła kontakt z rzeczywistością, dziwię się ludziom, że zgadzają się na takie rzeczy. Głosowanie do skutku to nie jest zwycięstwo, to niszczenie Polski - mówił też Kowal pytany o przyjęcie przez Sejm "lex TVN" po reasumpcji głosowania ws. odroczenia posiedzenia Sejmu.

- To, z czym mieliśmy do czynienia w wykonaniu marszałek Witek, wchodzi do historii Polski - ocenił Kowal.