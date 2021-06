Siemoniak: PiS stracił większość. To nie znaczy, że jest jakaś inna

W piątek, po odejściu trojga posłów, klub PiS formalnie stracił większość w Sejmie - obecnie liczy 229 posłów.

- Ja sądzę, że jesteśmy w tym momencie, w którym był AWS, było SLD, ten moment kadencji, gdy większość topnieje i zaczyna się szukanie kto wewnątrz może być tym, który będzie następny odchodził.

- Sądzę, że najbliższe miesiące to będzie rozpaczliwe szukanie większości w kolejnych głosowaniach - ocenił Siemoniak.

- Będą głosowania nad tzw. Polskim Ładem, co do którego Jarosław Gowin wyraźnie artykułuje swoje wątpliwości co do podnoszenia podatków - dodał.