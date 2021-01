Koronawirus. Jak Tomasz Grodzki ocenia przebieg szczepień na COVID w Polsce

Grodzki wyliczał, że gdyby każdy z punktów szczepień szczepiących na COVID-19 wyszczepił 30 osób dziennie wówczas "mielibyśmy zaszczepionych milion (osób) w ciągu tygodnia". = Po 17 tygodniach moglibyśmy mówić o zbudowaniu odporności populacyjnej. Tymczasem dobijamy ledwo do pół miliona zaszczepionych po kilku tygodniach, a jeszcze słyszymy, że będzie lekkie spowolnienie. To chaos typowy dla rządu Prawa i Sprawiedliwości - ocenił Grodzki.

Marszałek Senatu pytał też czy premier Mateusz Morawiecki "dzwonił do szefów Pfizera, Johnsona i Moderny?", by zabezpieczyć odpowiednią liczbę szczepionek. - Czy odbywało się to raczej z charakterystycznym dla nas lekkim podejściem, że te szczepionki i tak muszą nam dać? - pytał.

Grodzki stwierdził też, że "wszystko zrobiłby inaczej", niż minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Na pewno nie dopuściłbym, by w listopadzie umarło dwa razy więcej Polaków niż umierało w tym miesiącu w poprzednich latach. Nie dopuściłbym do zapaści psychiatrii dziecięcej. Nie dopuściłbym do zapaści polskiej onkologii i transplantologii - wyliczał.