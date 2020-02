Konwencja Kidawy-Błońskiej. „Będzie o prawdziwych historiach i marzeniach”

Konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej rozpoczęła się w sobotnie południe w Hali Expo Żerań w Warszawie.

RELACJA NA ŻYWO

12:32

- Jestem tu dzisiaj z wami, bo chcę wszystkim powiedzieć, że wrócą jeszcze takie czasy, kiedy obywatel będzie się czuł bezpiecznie na ulicach naszego kraju i rodzice nie będą się obawiali, takiej sytuacji, że ich dzieci będą wychodziły z przyjaciółmi na drinka, szły do teatru czy na trening. Wierzę w państwo, które chroni obywatela. Jestem tu, bo liczę na panią - zwraca się do Kidawy-Błońskiej Maciej Stachowiak.

12:26

Na konwencji teraz Maciej Stachowiak, ojciec 25-letniego Igora, który w 2016 roku zginął na komisariacie. - Moja żona tę sytuację przypłaciła uszczerbkiem na zdrowiu. Będę walczył, choćby 10 lat, żeby doprowadzić tę sprawę do końca - mówi. Podkreśla, że dzięki „niezależnym sądom” udało się doprowadzić do skazania policjantów.

12:25

12:23

- Czy będzie wspierać prezydent? - pyta dalej Budka. - Czy będziecie walczyć aż do zwycięstwa? - tym razem zgromadzeni odpowiadają „Tak!”. - Małgosiu, twoją siłą są właśnie ci ludzie - zwraca się lider PO do kandydatki i porównuje kampanię do biegu na 10 km. - Obiecuję, że każdy dzień, każda godzina tego biegu, będzie przez nas wykorzystana, aż do zwycięstwa - mówi.



12:21

- Czy dziś prezydent i rząd służą obywatelom? - pyta Budka zgromadzonych. - Czy prezydent stoi na straży praw zapisanych w Konstytucji? Czy dziś prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków? - na każde pytanie sala odpowiada gromkim „Nie!”.



