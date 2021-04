Powodzie i osuwiska w Indonezji. Zginęło kilkadziesiąt osób AFP PHOTO / Indonesian National Board for Disaster Management (BNPB)

Co najmniej 41 osób zginęło w wyniku osuwisk i powodzi błyskawicznych, do których doszło we wschodniej Indonezji. Kilkadziesiąt osób uważa się za zaginione.