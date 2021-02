Silne trzęsienie ziemi w okolicach Fukushimy

W reaktorach elektrowni doszło wówczas do stopienia rdzeni oraz do wycieku substancji radioaktywnych do oceanu.

Katastrofa jest porównywalna z tą, która w 1986 roku wydarzyła się w Czarnobylu na Ukrainie.

W wyniku dzisiejszego trzęsienia ziemi nie zanotowano nieprawidłowości w funkcjonowaniu elektrowni w Fukushimie.

Wstrząsy odczuwalne były w całej Japonii, te zarejestrowane w Tokio miały siłę 4 stopni w skali Richtera.

Ostrzeżenie o tsunami nie zostało wystosowane.