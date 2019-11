Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 41 km na północny zachód od Platanias. Do wstrząsów doszło na głębokości 71,8 km.

Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach lub zniszczeniach.

We wtorek na Bałkanach doszło do silnego trzęsienia ziemi w Albanii, w którym zginęło co najmniej 20 osób. Kilka godzin później ziemia zatrzęsła się również w Bośni i Hercegowinie.