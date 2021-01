Indonezyjski Boeing 737 zniknął z radarów. Nagle stracił wysokość

Boeing 737 wystartował w sobotę z lotniska w Dżakarcie do miasta Ponatiak. Na pokładzie znajdowało się 56 osób, w tym siedmioro dzieci i sześciu członków załogi.

Rzecznik linii Sriwijaya Air przekazał, że zbierane są szczegółowe informacje w sprawie tego zdarzenia. Dopiero wtedy będzie opublikowane oświadczenie.

Serwis Flightradar24.com poinformował, że maszyna w ciągu mniej niż minuty straciła ponad 3000 metrów wysokości.

Ministerstwo Transportu Indonezji przekazało, że rozpoczęto już akcję poszukiwawczą i ratowniczą.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN