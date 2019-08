Myśliwiec US Navy rozbił się w Dolinie Śmierci. Są ranni

Jak pisze CNN co do zasady samolotom wojskowym nie wolno latać nad parkami narodowymi - ale dla części Parku Narodowego Doliny Śmierci, w której doszło do katastrofy, zrobiono wyjątek. Według słów Taylora loty myśliwców nad tą częścią Doliny Śmierci są wręcz atrakcją turystyczną.

Poniżej dalsza część artykułu