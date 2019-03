Iran: Samolot lądował bez podwozia. Pożar na płycie lotniska

Na lotnisku w Teheranie pilot samolotu Fokker 100 musiał lądować bez podwozia. Maszyna stanęła w ogniu po zatrzymaniu się na płycie. Ewakuowano 100 pasażerów.

Szef irańskich służb powiedział, że żadna z osób znajdujących się na pokładzie nie doznała obrażeń.

Irańska agencja informacyjna opublikowała w internecie nagranie, na którym widać, jak spod maszyny wydobywają się iskry i płomienie w momencie przesuwania się po płycie lotniska.

Pilot zgłosił obsłudze lotu, że ma problem z tylnymi kołami swojego samolotu. System wysuwania kół był zablokowany.

Maszyna, w której doszło do awarii do Fokker 100 linii Iran Air. Samolot wykonywał lot z wyspy w Zatoce Perskiej do stolicy kraju.

Pojawiły się sprzeczne informacje na temat liczby osób znajdujących się na pokładzie. Jedne źródła mówiły o 100 pasażerach, inne o 24.