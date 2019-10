Płonące barykady w centrum Barcelony. Katalończycy protestują

Protestujący ściągnęli do Barcelony z całej Katalonii, część wyruszyła już w środę. Maszerując, zablokowali m.in. jezdnię autostrady i główne drogi w regionie. Demonstranci domagali się wolności "dla więźniów politycznych", wielu miało flagi i żółte wstążki - symbol sprzeciwu wobec uwięzienia przywódców separatystów.

Jak podała policja, w piątek - dniu strajku generalnego w Katalonii - w Barcelonie na ulicach demonstrowało ok. 525 tysięcy ludzi. Protest miał charakter pokojowy, jednak wczesnym wieczorem w centrum miasta doszło do zamieszek i starć separatystów z policją. Rozruchy zaczęły się przy jednej z głównych ulic Barcelony, Via Laietana. W stronę policjantów zamaskowani demonstranci rzucali kamieniami, butelkami oraz koktajlami Mołotowa. Protestujący wznosili na ulicach prowizoryczne barykady i podpalali je. W odpowiedzi służby porządkowe użyły m.in. pałek i gazu łzawiącego.

Czytaj także:

Katalońscy separatyści prowokują Madryt

Do starć doszło także w Geronie, gdzie manifestanci usiłowali wedrzeć się do budynku sądu.