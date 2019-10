Setki tysięcy demonstrantów gromadzą się w Barcelonie

Protestujący przybywają do Barcelony z całej Katalonii. Część rozpoczęła marsz w środę. Demonstranci domagają się wolności "dla więźniów politycznych", wielu ma flagi i żółte wstążki - symbol sprzeciwu wobec uwięzienia przywódców separatystów.

Wśród maszerujących są rodziny z dziećmi i rowerzyści. Protestujący zajęli jezdnię prowadzącej do Barcelony autostrady oraz zablokowali inne główne drogi w regionie. Protest ma charakter pokojowy.

Barcelona's Diagonal Avenue right now. pic.twitter.com/NFgwNtAwa1

Jak poinformowały władze Hiszpanii, lotnisko El Prat w Barcelonie, które w tym tygodniu było zmuszone do odwołania ok. 150 lotów, pracuje w piątek w dużej mierze normalnie. Z powodu strajku odwołano 36 lotów linii Vueling.

Protesty w Katalonii to efekt poniedziałkowej decyzji Sądu Najwyższego w Madrycie, który skazał dziewięciu separatystów na kary od 9 do 13 lat więzienia za podburzanie w związku z referendum niepodległościowym z października 2017 r. Madryt uważał referendum za nielegalne. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez liczy na "pełne wykonanie" wyroku sądu. Polityk oświadczył, że w Katalonii "nie wyklucza żadnej opcji". Możliwe, że autonomia regionu zostanie zawieszona, co miało miejsce w latach 2017-2018.

Od początku protestów w Barcelonie i innych katalońskich miastach dochodzi do brutalnych starć sił porządkowych ze zwolennikami niepodległości. W nocy ze środy na czwartych zostało w nich rannych 91 osób, kolejnej nocy - ponad dwadzieścia. W nocy z czwartku na piątek w centrum Barcelony separatyści rozpalili kilkadziesiąt ognisk. Podpalane były sklepy, kontenery na śmieci oraz drzewa.

Władze Barcelony podały, że od poniedziałku w mieście podpalonych zostało 700 kontenerów na śmieci, a straty miasta wynoszą ponad 1,5 mln euro.