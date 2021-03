Pionierska operacja raka prostaty przeprowadzona w Polsce

To dlatego, że charakteryzuje się rewolucyjną, nieosiągalną dotychczas rozdzielczością obrazu 29 MHz, wobec 9 MHz w tradycyjnych urządzeniach. Tak wysoka jakość jest porównywalna z rezonansem magnetycznym i zapewnia trzykrotną poprawę w porównaniu do standardowo wykonywanego USG. – Przekłada się to na skuteczność wykrywania i leczenia nowotworów, gdyż umożliwia lekarzowi osiągnięcie dokładności na poziomie 70 mikronów (0,07 milimetra) – mówi Mateusz Mokrzyś, specjalista urolog FEBU z Centrum Urologii Zaawansowanej piaseczyńskiej placówki.

Rak gruczołu krokowego jest pierwszym najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce. Szacuje się, że na świecie co roku zapada na niego 1,1 miliona mężczyzn. W Polsce choroba ta dotyka ponad 16 tys. osób rocznie i stanowi niemal 20 proc. wśród nowotworów wykrywanych u mężczyzn. Ryzyko zachorowania na raka prostaty zwiększa się z wiekiem. Średni wiek rozpoznania choroby to 69 lat.

Diagnostyka z wykorzystaniem Micro-USG przeznaczona jest dla pacjentów z podejrzeniem raka prostaty, w szczególności u tych, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą mieć wykonanego rezonansu magnetycznego. Jest także stosowana jako uzupełnienie biopsji fuzyjnej - wysokospecjalistycznej diagnostyki, będącej fuzją obrazów ultrasonografii z rezonansem magnetycznym, którą od 2019 roku stosuje piaseczyński szpital św. Anny.

– Jednak Micro-USG to pierwszy na świecie system dedykowany urologii, pozwalający na osiągnięcie najwyższej jakości obrazu w czasie rzeczywistym – podkreśla Mateusz Mokrzyś. – Dzięki temu możemy go wykorzystywać podczas wykonywania zabiegów leczenia ogniskowego raka prostaty, celem zwiększenia jego skuteczności i ablacji ognisk nowotworu, które mogą być niewidoczne przy wykorzystaniu tradycyjnych metod – dodaje.

I właśnie takie zabiegi, z wykorzystaniem Echo-Lasera, wykonał w lutym zespół urologów ze szpitala św. Anny w składzie: Marek Zawadzki, Mateusz Mokrzyś, Przemysław Zugaj, Damian Sujecki i Grzegorz Gacki.

Echo-Laser to kolejna przełomowa technologia do leczenia raka prostaty. Podczas zabiegu wprowadza się przez skórę krocza do prostaty cienkie światłowody, które poprzez termoablację laserową niszczą ognisko nowotworu w sposób mało inwazyjny. Wykorzystanie do tego zabiegu technologii Mikro-USG pozwala na precyzyjne dotarcie do ognisk nowotworu i zniszczenie ich.

Użycie Echo-Lasera w przypadku leczenia nowotworu prostaty znacząco zmniejsza ryzyko następstw leczenia radykalnego. - Zabieg jest małoinwazyjny, trwa jedyne 20-30 minut, a pacjent zazwyczaj tego samego dnia wychodzi do domu. Zabieg może być wykonany w znieczuleniu miejscowym oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe – dodaje Mateusz Mokrzyś.